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11.03.2020 - 13:07 | | AA

Son dakika... 29 sosyal medya kullanıcısına corona virüs soruşturması

Son dakika gelen bilgilere göre; sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

Son dakika... 29 sosyal medya kullanıcısına corona virüs soruşturması

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye  düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili  birimlere bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber  Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda  insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal  medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü,  ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun  halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da  kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve  paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme  amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29  kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili  birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi  yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz  asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

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