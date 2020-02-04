Son dakika... 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında düzenlenen 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nda aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Elazığ'daki deprem sonrası İstanbul'da toplantı yaptıklarını hatırlatan Çataklı, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kısa sürede bölgeye giderek, çalışmaları yerinde takip ettiğini söyledi. Bu süreçte kendilerinin de AFAD'da çalıştıklarını belirterek, müdahale, koordinasyon ve ihtiyaçların karşılanmasında hızlıca tedbir aldıklarını anlattı.

Ekiplerin, özellikle enkazdan canlı çıkarmada çok başarılı olduğunu, ayrıca Türk milletinin birlik, beraberlik ve yardımlaşma örneği ortaya koyduğunu ifade eden Çataklı, kargaşaya neden olmaması için yardımların AFAD koordinesinde yapıldığını dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Bölücü terör örgütünün sahadaki tüm kırıntılarını temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirten Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda, 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, operasyonlarda etkisiz hale getirilen (40 sağ/yaralı, 48 teslim) teröristlerden 45'inin PKK/KCK, 43'ünün ise DEAŞ mensubu olduğu bilgisini verdi.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüphelinin (PKK/KCK 605, FETÖ/PDY 1.768, DEAŞ 206, aşırı sol 53) gözaltına alındığını aktaran Çataklı, bunlardan 411'inin tutuklandığını söyledi. Yapılan operasyonlar sonucu 99 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini belirten Çataklı, 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 el bombası, 889 kilo patlayıcı, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiğini vurguladı.

Kapan operasyonları hakkında da bilgi veren Çataklı, terörün yurt içinde tamamen sonlandırılması amacıyla 8 Ocak'ta başlayan operasyonlara 5 ayrı bölgede 256 tim, 3 bin 900 personel ile devam edildiğini bildirdi. Çataklı, bu kapsamda, 19 iş birlikçinin gözaltına alındığını belirterek, operasyonlarda 94 mağara/sığınağın imha edildiğini, 17 silah, 7 bin mühimmat, 40 EYP, 6 ton 600 kilo patlayıcı, 25 el bombası ile çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzemenin yakalandığını bildirdi.

SONBAHAR/KIŞ OPERASYONLARI

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde, önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandığını anlatan Çataklı, "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında, 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Çataklı, söz konusu operasyonlarda 538 sığınak/depo/barınağın imha edildiğini, 282 uzun namlulu silah, 54 roketatar/havan/lav, 197 tabanca/tüfek, 207 adet mayın/EYP, 489 el bombası, 9 ton 851 kilo patlayıcı, 1809 fünye, 102 bin 425 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Çataklı, "14 bin 759 operasyonda, 20 bin 403 kişi gözaltına alındı. 2 bin 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 7 ton 828 kilo esrar, 81 kilo skunk, 750 kilo eroin, 14 kilo kokain, 25 kilo afyon, 33 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 205 kilo metamfetamin, 2 milyon 666 bin 140 ectasy, 94 bin 864 captagon, 3 milyon 86 bin 570 sentetik ecza ile 756 kök keneviri ele geçirildi." dedi.

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında, 2 bin 333 operasyonda 3 bin 304 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 37'sinin tutuklandığını belirten Çataklı, yapılan operasyonlarda, 676 bin 237 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 120 bin 587 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini kaydetti.

Asayiş verilerine ilişkin değerlendirme yapan Çataklı, 2019-2020 yıllarının Ocak ayları mukayese edildiğinde oto hırsızlığı olaylarının 701'den 520’ye, otodan hırsızlık 3 bin 831'den 2 bin 428'e kapkaç olaylarının 357'den 220'ye iş yerinden hırsızlık olaylarının ise 4 bin 183'ten 3 bin 254'e düşürüldüğünü belirtti.

EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARI

İsmail Çataklı evden hırsızlık olaylarının, Ankara'da 261'den 102'ye, İstanbul'da 1452'den 1007'ye, İzmir'de 281'den 211'e gerilediğini aktardı.

Çataklı, evden hırsızlık olaylarına ilişkin "Ülke genelinde 5 bin 932'den yüzde 23 azalışla 4 bin 567'ye düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

"Türkiye geneli narkotik uygulaması", "Türkiye güven huzur uygulaması", "İhbarlı kırmızı ışık ve cep telefonu denetimi" ve "Duman operasyonu" olmak üzere 4 güven ve huzur uygulaması yapıldığını hatırlatan Çataklı, denetimlerde 935 bin 399 kişinin kontrol edildiğini, 4 bin 587 aranan şüphelinin de yakalandığı bilgisini verdi.

Uygulamalar kapsamında 323 bin 551 aracın kontrol edildiğini, 26 bin 390 araca işlem uygulandığını, 2 bin 26 aracın ise trafikten men edildiğini dile getiren Çataklı, 72 bin 398 umuma açık yerin denetlendiğini, bunlardan 4 bin 783'üne ise işlem yapıldığını anlattı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör suçları kapsamında bu yılın ocak ayında 4 bin 539 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığına değinen Çataklı, tespit edilen 2 bin 337 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çataklı, düzensiz göçle mücadele çalışmalarında 4 bin 67'si denizlerde olmak üzere 19 bin 713 düzensiz göçmen yakalandığını, 513 organizatörün gözaltına alındığını, bunların 91'inin ise tutuklandığını söyledi.

Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin de bilgi veren Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 396 bin 961, bugün itibarıyla Türkiye'de Suriyeli sayısının ise 3 milyon 576 bin 344 olarak kayıtlara geçtiğine işaret etti.

TRAFİK KAZALARI

İsmail Çataklı, ocak ayında meydana gelen 104 ölümlü trafik kazasında 115 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 453 yaralanmalı trafik kazasında ise 18 bin 683 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Çataklı, ocak ayında meydana gelen ölümlü trafik kazasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, hayatını kaybeden sayısının ise yüzde 25 azaldığına dikkati çekti.

BEKÇİLER

Çarşı ve mahalle bekçilerinin Osmanlı döneminde itibaren var olan tarihi bir müessese olduğunun altını çizen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk çıkan kanuna göre çarşı mahalle bekçileri, esasen yerel bir yapılanma, il özel idareleri bünyesinde istihdam edildiklerini görüyoruz. 1976'da il özel idarelerinin kadrolarından Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına alındığını görüyoruz. 2008'de de 5757 Sayılı Kanun ile biliyorsunuz yardımcı hizmetler sınıfındalardı ondan sonra da Emniyet hizmetleri sınıfına alındığını görüyoruz. Yani birincisi, bekçilik ayrı bir teşkilat, ayrı bir kolluk birimi değil tam aksine tarihi süreç, yerelde oluşturulmuş bir yapının Emniyet Teşkilatı bünyesine katıldığını gösteriyor."

1995-2016 yılları arasında bekçi alımı yapılmadığına değinen İsmail Çataklı, "FETÖ'den ihraçlar nedeniyle ortaya çıkan durumun neden olabileceği sorunları da gidermek adına bu müesseseyi yeniden canlandırdık ve alımlar yaptık." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, 30 bine yakın bekçi kadrosu bulunduğunu bunlardan 21 bin 292'sinin dolu, 8 bin 242'sinin ise işlemlerine devam edildiğini belirtti.

Bekçilerin eğitim ve öğretim durumlarına ilişkin de bilgi veren Çataklı, şunları söyledi:

"Burada önemli bir fark daha var, önceden ilkokul mezunu yeterliydi çarşı mahalle bekçisi olabilmek için. 2016'dan sonra aldığımız 19 bin 706 görev başındaki arkadaşımızdan 12 bini yani yüzde 60'ı lise mezunu, 3 bin 137'si yüksekokul mezunu yani yüzde 15,91'ine karşılık geliyor. Yüzde 20'si yani 3 bin 943'ü lisans, binde 15'i de yüksek lisans mezunu. Yani eğitim seviyesinin hızla yükseldiğini görüyoruz. Lise mezunu altında alım yapmadık. Zaten bildiğiniz gibi polis memurlarımız arasında da lise mezunları vardır. Bu arkadaşlarımız özellikle 2016'dan sonra yoğun bir şekilde istihdam edildiler, o dönemdeki personel ihtiyacımızın da giderilmesinin yanında başta uyuşturucuyla mücadele, asayiş olayları, hırsızlık dahil asayiş olayları alanında çok önemli katkılar ortaya koydular."

Çarşı ve mahalle bekçilerinin gün batımından gün doğumuna kadar görev yaptığını anımsatan Çataklı, "Şu anda göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam lise mezunu ise 4 bin 527 lira, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira." dedi.

İsmail Çataklı, çarşı ve mahalle bekçilerinin ayrı bir kolluk teşkilatı olmadığını, tam aksine illerde ayrı bir birim şeklinde oluşturulmuş bir idari yapının Emniyet Teşkilatı bünyesine alındığını sözlerine ekledi.