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09.08.2020 - 22:57 | | AA

Son dakika... 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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