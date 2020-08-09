09.08.2020 - 22:57 | | AA
Son dakika... 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xJxXFebEPC