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21.09.2020 - 11:18 | | DHA

Son dakika... 3 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'ta Hatay'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan, 'Hüseyin' kod adlı Cihan Erbaş, 'Ciğer-Amed' kod adlı Serhat Aykul ile 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman olduğunu açıkladı.

Son dakika... 3 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Gri kategorideki teröristlerin; terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu 'Hüseyin' kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu 'Ciğer-Amed' kod adlı Serhat Aykul ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi" denildi.

Son dakika... 3 üst düzey PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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