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22.06.2020 - 09:20 | | İHA

Son dakika... 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü! Cani üvey baba her yerde aranıyor

Gelen bir son dakika haberine göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Son dakika... 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü! Cani üvey baba her yerde aranıyor

Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

Üvey baba H.S. boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda H.S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de gözaltına alınarak ifadesi alındı.

Üvey baba H.S. polis ekiplerince her yerde aranıyor.

 

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