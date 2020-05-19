Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

28 bin 256 kişiye yaptırım

İçişleri Bakanlığı "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır." açıklamasını yaptı.



