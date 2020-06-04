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04.06.2020 - 10:51 | | AA

Son dakika... 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bugüne kadar corona virüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını belirten Çataklı, "corona virüs fırsatçılarına yönelik kolluk kuvvetlerimizce düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si tutuklandı." bilgisini verdi.

Çataklı, sosyal medyada provokatif corona virüs paylaşımı yapan 1152 kullanıcıdan 520'sinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını bildirdi.

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