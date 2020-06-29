Son dakika... 5.2'lik Marmaris depremi sonrası flaş uyarı! Yıkıcı olabilir...

Muğla Marmaris'i 5,2 ile sallayan deprem, CNN TÜRK ekranında uzmanlarca değerlendirildi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin geçmişini hatırlattı, çok fazla depremin meydana geldiğini söyledi. Deprem yerin 61 km derinliğinde meydana gelmişti. Pampal bu nedenle yıkıcılığının düşük olacağını belirtti.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da depremin derinliğine dikkat çekti. Bu derinlikte bir depremin Marmaris'i etkilemeyeceğini söyledi. Ancak yeri dolayısıyla riskli olduğunu ifade etti.

Önce Elazığ, sonra Manisa şimdi de Marmaris. Peki, bu peş peşe meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Süleyman Pampal, Doğu Anadolu'da Erzincan-Karlıova arasına dikkatleri çekti. "Bazen böyle belli bir zaman aralığında oldukça fazla deprem olabilir. Zaman zaman bu sıklık azalabilir ama Genel anlamda Türkiye'nin aktivitesi böyle. Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu fayı kırılmadı. O kırılırsa daha büyük bir yıkıcı deprem bekliyoruz. Ama Kargapazarı-Elmalı fayları kırıldı. Bu Kuzey Anadolu fayının üzerindeydi" dedi.