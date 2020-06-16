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16.06.2020 - 01:57 | | AA

Son dakika... 5 ilin emniyet müdürü değişti! İşte İstanbul'un yeni emniyet müdürü...

Gelen son dakika haberlerine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul'un yeni emniyet müdürü belli oldu.

Son dakika... 5 ilin emniyet müdürü değişti! İşte İstanbul'un yeni emniyet müdürü...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Son dakika... 5 ilin emniyet müdürü değişti İşte İstanbulun yeni emniyet müdürü...

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

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