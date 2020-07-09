MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! 500 bin TL ödülle aranan Avareş öldürüldü
ABONE OL
09.07.2020 - 09:09 |

Son dakika! 500 bin TL ödülle aranan Avareş öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Musa Bulan olduğunu bildirdi.

Son dakika! 500 bin TL ödülle aranan Avareş öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edildi.

Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında olduklarının daha önce açıklandığı kaydedildi.

Dolmabahçe'de şüpheli kadın paniği yaşandıGelen son dakika haberine göre Beşiktaş Dolmabahçe'de polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adnan Oktar davasında maske fobisi!

Adnan Oktar davasında maske fobisi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber