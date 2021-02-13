MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: 6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
ABONE OL
13.02.2021 - 15:42 | | AA

Son dakika: 6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Gaziantep merkezli 6 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si yakalandı.

Son dakika: 6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına ilişkin, örgütün dernek faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li parti yöneticileri ile bazı avukatların da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

HDP ve DBP parti binaları ile şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP il başkanlarının da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda, aralarında HDP il başkanı ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 18'i tutuklanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son görev! Vasiyetini yerine getirdiGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da hayatını kaybeden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, neden öldü? Hafız Abdullah Nazırlı kaç yaşındaydı, nereli?

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, neden öldü? Hafız Abdullah Nazırlı kaç yaşındaydı, nereli?

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Çabalar işe yaramadı! Kahreden ölüm

Çabalar işe yaramadı! Kahreden ölüm

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet