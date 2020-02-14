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14.02.2020 - 10:17 |

Son dakika... 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

 

 

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