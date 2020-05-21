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21.05.2020 - 12:14 | | DHA

Son dakika! 65 yaş üstü memleket iznine rekor başvuru

İçişleri Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı." ifadeleri yer aldı.

Son dakika! 65 yaş üstü memleket iznine rekor başvuru

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla; başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, E-başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu: 29.527’dir. refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı, 62.949’dur.

SEYAHAT İZNİ ÇIKAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR KAYMAKAMLIKLARA AKIN ETTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. Corono virüs kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izni almak için kaymakamlıklara akın etti. Küçükçekmece Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar, içerideki görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla E-Devlet üzerinden çıkarılmasını gerektiğini söyledi.

Son dakika 65 yaş üstü memleket iznine rekor başvuru

"HERKES MEMLEKETLERİNE GİTMEK İSTİYOR"

İzin belgesi almak için kaymakamlığa gelen Ali Kabakulak, "Evraklarım eksik olduğu için görevliler internetten e-Devlet' e yüklememi söyledi. Kaymakamlıktaki görevliler güzel karşıladılar. İçeride biraz yoğunluk var. Herkes memleketlerine gitmek istiyor. Kimisi yaşlı yakınları için gelmiş. Kimisi memleketteki ürünleri için gelmiş. Benimde çay ürünüm var memlekette" dedi.

"BAĞ BAHÇE HEPSİ KALDI"

Memleketteki ürünleri için kaymakamlıktan izin belgesi almaya gelen Olgun Ayar,"İzin alamadık. Vermediler. E-Devlet'ten olacakmış. Köye gideceğim. Orduluyum. Bağ bahçe hepsi kaldı izin vermediler. İçerisi kalabalık. Bazı insanlar söz dinlemiyor. Memur arkadaşlar izah ediyor ama yine de söz dinlemiyorlar. E-Devlet üzerinden başvuracağım, olursa olur olmazsa bekleyeceğim artık" dedi.

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