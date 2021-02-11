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11.02.2021 - 09:09 |

Son dakika... 7 aylık hamile karısını uçurumdan attı! Korkunç detay ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre, tatile gittiği Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan eşi tarafından aşağıya atılarak öldürüldüğü ortaya çıkan 7 aylık hamile Semra Aysal'ın katil zanlısı Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Hakan Aysal hakkında, "kasten öldürme", "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme", "eşi kasten öldürmek", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İşte kan donduran olayın yeni detayları...

Son dakika... 7 aylık hamile karısını uçurumdan attı! Korkunç detay ortaya çıktı

Son dakika haberine göre, sanık Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Aysal, olaydan 2.5 yıl sonra 21 Kasım 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak ve Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, savcının hazırladığı iddianamede sıraladığı çarpıcı 10 madde şöyle: 

-Aysal evlilik tarihinden itibaren eşi Semra Aysal adına kredi kullandı.

-Maddi sıkıntıları olmasına karşın 4 bin liralık sigorta primini peşin vermesi hayatın olağan akışına aykırı. Yaptırılan ferdi kaza sigortasında kendisine ait sigortanın lehtarı olarak yasal mirasçılarını gösterirken, eşi Semra Aysal'ın lehtar kısmında kendi ismini yazması dikkat çekiyor. 

Son dakika... 7 aylık hamile karısını uçurumdan attı Korkunç detay ortaya çıktı

BÜYÜK ÇELİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI

-Kaza sigorta poliçesinin eşi tarafından doldurulduğunu ifade etmesine karşın yapılan incelemede yalan söylediği, her iki poliçenin de Hakan Aysal'ın el yazısı ile doldurulduğu tespit edildi. Her iki poliçede de kendi cep telefonu numarası ile e-mail adresini de yazdığı belirlendi.

-Savcılığa verdiği ifade ile eşinin akrabalarıyla olan diyaloğu sırasında söyledikleri arasında büyük çelişkiler tespit edildi.

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 'MANTIK İLE İZAH EDİLEMEZ DURUM'

-Ana şüphe kaynağı, 7 aylık hamile eşini sağlıklı insanların bile 15-20 dakika durarak fotoğraf çekildiği yerde 3 saat tutması düşüncesizlik değil, cinayet planlarını gerçekleştirmek, geride delil bırakmamak, çevredeki insanların sakinleştiği, tanık kalmadığı bir anı kollamak.

-Sanık Aysal'ın anlattığı gibi eşinin kendisinden telefon isterken aşağı düşmesi çelişkili. Semra Aysal yerinden hiç kalkmaksızın çok rahat bir şekilde çantasını alabilirdi. Hakan Aysal'ın çantayı almak için kalktığı sırada eşinin iyi durumdayken, 2 saniye içinde fenalaşarak kendini kaybetmesi ve aşağı düşmesi, bu esnada hiç fenalaşma emaresi göstermemesi, kocasına seslenmemesi, hemen önündeki ağaca tutunmaması mantık ile izah edilemez.

-Hakan Aysal'ın cenaze töreninin yapıldığı sırada karısına ait kredi kartı ile hayat sigortası primlerini ödemesi, sigorta primlerini riske atmamak olarak yorumlandı.

-Hakan Aysal'ın normal insanların inip çıkmakta zorlandığı yere 7 aylık hamile eşini uçurum kenarına indirmesi, karısını tekrar yukarı çıkarma düşüncesi olmamasından.

-Hakan Aysal 400 bin liralık teminat bedelini almak için başvuru yaptı, ancak soruşturma devam ettiği için tutar verilmedi.

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduİZMİR'in Buca ilçesinde otomobille ile çarpışan kamyonet, züccaciye dükkanına girdi. O sırada yoldan geçen bir kadın ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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