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29.05.2020 - 12:53 |

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

Gelen son dakika haberine göre; Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor. Cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı
74 gün sonra ilk cuma namazı
74 gün sonra ilk cuma namazı
74 gün sonra ilk cuma namazı
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FATİH CAMİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Fatih Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.

İlk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, Cuma hutbesinde, sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu. İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümünde yeniden kılınmaya başlanan cuma namazında, hutbenin konusu da fetih ruhuydu. Hutbede fetih ile ilgili, "Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım." ifadeleri yer aldı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

ANKARA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazını kıldı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

ZONGULDAK

Zonguldak'ta ilk cuma namazı, belirlenen alanlarda kılındı. Vatandaşlar, liman alanında yağmura rağmen mesafe ve maske kuralına uyarak cuma namazı kıldı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

MERSİN

Mersin'de belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı. Bazı vatandaşların sıcak havalardan korunmak için önlem aldığı objektiflere yansıdı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

KONYA

Konya Mevlana Meydanı’ndaki Selimiye Camisi’nde de Cuma namazı kılındı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

MARDİN

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

VAN

Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir cemaatsiz kalan camilerin avluları, okul bahçeleri ve parklarda maske takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralları gözeterek cuma namazı kıldı. Vatandaşlar Tuşba ilçesinde, Van Gölü kıyısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda da cuma namazı kıldı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

ERZURUM

2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, tarihi Ulu Cami, Narmanlı Camisi ve Erzurum Kalesi'nin bulunduğu alanda cuma namazı kılındı. Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı alanlarda, belediye ekiplerince seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıttı, dezenfekten solüsyonu sıktı.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de çok sayıda vatandaş cuma namazı kıldı, dua etti.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

NEVŞEHİR

Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı. Bazı vatandaşlar, restorasyon çalışmasının yürütüldüğü tarihi Kurşunlu Camisinin önündeki yolu tercih etti.

Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

 

 

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Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

  

 

 

 

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