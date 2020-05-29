Son dakika... 74 gün sonra ilk Cuma namazı

FATİH CAMİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Fatih Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.

İlk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, Cuma hutbesinde, sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu. İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümünde yeniden kılınmaya başlanan cuma namazında, hutbenin konusu da fetih ruhuydu. Hutbede fetih ile ilgili, "Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım." ifadeleri yer aldı.





ANKARA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazını kıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta ilk cuma namazı, belirlenen alanlarda kılındı. Vatandaşlar, liman alanında yağmura rağmen mesafe ve maske kuralına uyarak cuma namazı kıldı.

MERSİN

Mersin'de belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı. Bazı vatandaşların sıcak havalardan korunmak için önlem aldığı objektiflere yansıdı.

KONYA

Konya Mevlana Meydanı’ndaki Selimiye Camisi’nde de Cuma namazı kılındı.





MARDİN

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.

VAN

Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir cemaatsiz kalan camilerin avluları, okul bahçeleri ve parklarda maske takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralları gözeterek cuma namazı kıldı. Vatandaşlar Tuşba ilçesinde, Van Gölü kıyısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda da cuma namazı kıldı.

ERZURUM

2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, tarihi Ulu Cami, Narmanlı Camisi ve Erzurum Kalesi'nin bulunduğu alanda cuma namazı kılındı. Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı alanlarda, belediye ekiplerince seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıttı, dezenfekten solüsyonu sıktı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de çok sayıda vatandaş cuma namazı kıldı, dua etti.

NEVŞEHİR

Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı. Bazı vatandaşlar, restorasyon çalışmasının yürütüldüğü tarihi Kurşunlu Camisinin önündeki yolu tercih etti.





KURBANLAR KESİLDİ

Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 şükür kurbanı kesildi.