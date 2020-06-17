Son dakika: 8 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip corona virüsle (COVID-19) mücadele tedbirleri kapsamında 5 katlı bina karantinaya alındı.

Varlık Mahallesi'ndeki 10 daireli apartmanda yaşayan 3 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, binadakilerin 14 gün sürüyle karantinada tutulmasına karar verildi.

Giriş çıkışa kapatılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi, polis ekipleri nöbet tutulmaya başladı.

Testleri pozitif çıkan 3 hastanın, Antayla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

SİİRT'TE BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Siirt'in Baykan ilçesinde bir köy, yeni tip corona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre ilçeye bağlı Obalı köyünde görevli bir güvenlik korucusunun COVID-19 testinin pozitif çıkması ve bazı asker ve güvenlik korucularında da semptom görülmesi üzerine bölgede 14 günlük karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Köye 30 Haziran'a giriş ve çıkış yasaklanırken, sağlık ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KIRIKKALE'DE 14 EV KARANTİNAYA ALINDI

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir mahalledeki 14 ev, yeni tip corona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakeçili İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, tedbir amaçlı olarak Zafer Mahallesi Şehit Alparslan Caddesi'nde yer alan 14 evdeki tüm vatandaşların ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantina süresince mahalleye giriş çıkışların kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesine, evde takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili ihbar ve şikayetlerin yerinde tespitlerinin yapılmasına ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, vatandaşların karantina boyunca sağlık personeli tarafından telefon veya ev ziyaretleriyle sağlık kontrollerinin yapılmasına da karar verildi.

Bu arada mahalle sakinlerine virüsün İzmir'den yakınının asker uğurlama töreni için gelen kadından bulaştığı iddia edildi.

KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Kayseri'de 3 katlı apartman, yeni tip corona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını ise karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

BİTLİS'TE BİR EV KARANTİNAYA ALINDI

Bitlis'te bir ev, yeni tip corona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Bölükyazı köyündeki bir evin geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların haneden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, hanede görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeli kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

ŞANLIURFA'DA 1 MAHALLE, 1 ÇİFTLİK İLE 19 BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Viranşehir'in Çalık Mahallesi, Suruç ilçesinde 1 çiftlik ile Viranşehir'de 8, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 2, Suruç'ta 1, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye ilçesindeki bir kuaför ile Birecik, Suruç, Siverek, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerindeki 5 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

MARDİN'DE İKİ MAHALLE KISMİ KARANTİNAYA ALINDI

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe ve Ortaköy mahallelerinde artan corona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyal hareketliliğe bağlı olarak vakaların diğer yerleşim birimlerine dağılma riskinin yüksek olması nedeniyle mahallelerin bazı alanları karantinaya alındı.

Gökçe Mahallesi'nde Menderes Caddesi, Menderes Sokak/Çelik Sokak karantina altına alınırken, Ortaköy Mahallesi'nde ise Yeni Sağlık Ocağı Caddesi Küme Evleri, Eski Mardin Caddesi, Eski Mardin Sokağı ile Eski Cami Sokağı karantinaya alındı.

Sınırları belirtilen bölgeler kontrol altına alınarak, zorunluluk halleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İSLAHİYE'DE 50 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan astım hastasının evinin bulunduğu bina, karantinaya alındı. 50 kişinin yaşadığı binanın girişi, güvenlik çemberiyle kapatıldı.

Göltepe Mahallesi'nde yaşayan astım hastası K.Y., rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan K.Y., tedaviye alındı. Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, K.Y.'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar üzerine jandarma, 50 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.