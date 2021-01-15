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15.01.2021 - 15:18 | | DHA

Son dakika! 80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştu

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, 75 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Son dakika! 80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştu

Dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta meydana gelen olayda Nimet Akgün, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi.

'SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU'

Nimet Akgün gözaltına alınarak, engelli kızı Nurgül Akgün (50) ile birlikte karakola götürüldü. Anne ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Nimet Akgün'ün, "Bana ve kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Ben de dayanamadım öldürdüm." dediği öğrenildi.

MUHTAR: EŞİNİN ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLÜYORDU

Mahalle Muhtarı Seher Erdem ise, "Öldüren teyzemiz bana sürekli gelirdi. Eviyle ilgili maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve yemek yapamadığını söylerdi. Biz de ona belediyeden yemek yardımı alıyorduk. Engelli bir kızı vardı. Sürekli beraber gezerlerdi. Kızın herhangi bir saldırganlığı yoktu. Sokakta herhangi bir şiddete şahit olmadık; ama teyzenin anlattığına göre eşi evde kendilerine şiddet uyguluyordu. Teyzemiz, eşinin daha çok kızını dövdüğünü söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Apartman yöneticisi Ali Şimşek ise aile ile yaklaşık 20 yıldır komşu olduklarını belirterek, "Ailenin evinden çoğu zaman yüksek sesler geliyordu" dedi.

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