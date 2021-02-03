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03.02.2021 - 09:11 | | DHA

Son dakika! Acı haberi MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Gelen bir son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Son dakika! Acı haberi MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Ocak 2021 tarihinde Suriye İdlib Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde saat 18.30 sıralarında kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak yapmış olduğu saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel yaralanmış, kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, şehit Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel; kahraman silah arkadaşımız, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesine yer verdi.

Evli olan Demirel'in bugün öğle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika Acı haberi MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

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