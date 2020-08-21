Son dakika... Açığa aldıran gözaltı! Rana Batı o anları anlattı

İstanbul’daki olay önceki akşam Kadıköy Altıyol’da meydana geldi. Koronavirüs denetimlerinde maskesini çenesine takan Rana Batı ve arkadaşı Zeynep Kurt, görevli polis memurları tarafından durduruldu. Kimlik kontrolünün ardından Rana Batı iddiaya göre polis memurlarına “Siz de maske takmıyorsunuz. Çevrede takmayan dolu insan var, neden ceza yazdınız?” diyerek tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın ardından polis ekipleri Rana Batı’yı karakola götürmek istedi. Rana Batı polis aracına binmek istemeyince arbede yaşandı. Polis, Batı’nın kollarını arkadan tutup yere yatırmaya çalıştı. Rana Batı ise direnerek ayaklarıyla polise vurdu. Bu sırada polislerden biri, belinden yakaladığı Batı’yı havaya kaldırıp yere yığdı. Yaşanan arbedeye çevredekiler de müdahale ederken, Zeynep Kurt o anları telefonuna kaydetti. İki arkadaş Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne götürülerek ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan işlem başlatıldı. Rana Batı polis ifadesinde “Polis memuru kolumu tuttu, geriye doğru çevirerek ters kelepçe yaparak çelme taktı, yere düştüm” dedi.

‘MASKEM ÇENEMDE DURUYORDU’

Dövmecilik yaptığını söyleyen Rana Batı yaşadıklarını Hürriyet'e şöyle anlattı: “Sigara içtiğim için maskemi çeneme indirmiştim. Çevremde maskesiz dolu insan var. Beni durduran polisin yüzünde maske dahi yoktu. Ben ‘Sizde maske yok’ deyince sinirlendiler. İki memur da sözüm üzerine maskesini çıkarıp yüzüne taktı. Daha sonra ceza kestiler. Tepki gösterince beni gözaltına almaya çalıştı. Önce kollarımı arkadan tuttu. Yere yatırmaya çalıştı. Düşmem için ayaklarıma tekme atıyordu. Yere düşünce nefesim kesildi. ‘Tamam yapmayın, karakola geleceğim’ dememe rağmen yere yatırmaya çalışıyordu. Çevredeki insanlar müdahale etti. Ben asla polislere küfür etmedim.”

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Rana Batı kendisine müdahale eden iki polis memuru hakkında şikâyetçi olduklarını söyledi. Rana Batı’nın avukatı Ezgi Önalan da “Rana, Rıhtım Polis Merkezi’ne götürüldü. Zeynep de olay anının görüntüsünü aldığı için karakola götürülüyor. Zeynep’ten görüntüyü almak için baskı kuruyorlar. Yaklaşık 6 saat karakolda kaldılar. Müvekkillere kötü muamelede bulunan iki polis hakkında şikâyette bulunduk” dedi.

POLİS DE ŞİKÂYETÇİ

Rana Batı’yı etkisiz hale getiren polis memuru B.S. ise ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Maskesini takmamakta direnince kimliğini istedim. Sonra söylenerek yanımızdan ayrıldılar. Rana Batı, 5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. ‘Hanımefendi niye küfür ediyorsunuz?’ dediğimde, cevap olarak orta parmağını gösterdi. Yapmış olduğu hareketle suç işlemiş olduğunu söyledim. Rana Batı, ‘Beni alamazsınız, ben suç işlemedim ki’ diye çığlık atıp kaçmaya başladı. Kaçmasını engellemek için bileğini tuttum. Defalarca tekme attı.

Sözlü saldırının fiziksel saldırıya dönüşmesi üzerine, meslek içi eğitimlerde çağdaş savunma tekniklerinde yer alan, şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim. Ben, görevim sırasında bana saldıran, beni sosyal medya platformlarında oynanmış video ve yalan yorumlarla rezil etmeye çalışan, hedef gösteren şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.”

VALİLİK: GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ HAREKET

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin, Rana Batı’nın polislere hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık verdiğini belirtirken “Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. İlgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır” diye açıklama yaptı.