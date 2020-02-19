Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! Teslim oldular
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, jandarma ikna timleri ve MİT'in ortak ikna çalışmaları sonucu bir teröristin teslim olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı İ.A. isimli örgüt mensubu teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı.
Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT’in koordinesinde Mardin Nusaybin ilçesi sınırına gelerek Hudut Birliğine teslim oldu.
MSB: 3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Milli Savunma Bakanlığı da "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Böylelikle bu yıl teslim olanların sayısı 42'ye yükselmiştir.