MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Acun Ilıcalı Dominik'teki son durumu CNN Türk'te anlattı
ABONE OL
27.04.2020 - 22:45 |

Son dakika... Acun Ilıcalı Dominik'teki son durumu CNN Türk'te anlattı

Acun Ilıcalı, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafız Bölge programına katıldı, Dominik'teki son durumu anlattı

Son dakika... Acun Ilıcalı Dominik'teki son durumu CNN Türk'te anlattı

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var. Marketlerde herkes maskeli. Sokağa çıkanlar maskeli. Biz şu durumdayız. Ben haftada 2 kere bulunduğum yeri terk ediyorum. Ben ülkemizle gurur duyuyorum. Tedbirlere yoğun bir şekilde uyum sağlanıyor. Burada geçenlerde seçimlerden sonra bir anda 13-14 bin kişi sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Bu da hükümeti endişelendirdi. Bizim milletimizin bu konudaki disiplinini hayranlıkla izliyorum. Buradaki en büyük sorun vatandaşlarımız buralarda kaldı. Karayipler'de çalışan arkadaşlarımız var oralarda mahsur kaldılar. Çeşitli adalarda 100'den fazla vatandaşımız var.

Dışişleri Bakanlığı'mız ile organize olduk. Onlar benden bu konuda öncülük yapmamı rica ettiler. Bu konudaki güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. THY  buraya bir uçak getirecek vatandaşlarımızı almak için. Ülkemizin bu konudaki başarısı tartışılmaz. Sağlık Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. ABD'nin başındaki insanın yaptığı açıklama 2 gündür alay konusu. Burada güven sarsıldı. Bizde halkımız önemli destek verdi. Burada siyaseti unutacağı  işin bir tarafından tutacağız. Bakanımız canla başla çırpınıyor. Benim de elimden bir şey geliyorsa yapacağım. Ben gerekirse uçağı dolmuş yapacağım herkesi ulaştıracağım. Tek ihtiyacımız olan dayanışma ve motivasyon. Güzel günlerin müjdesini Cumhurbaşkanımız bugün verdi." ifadelerini kullandı.

 

'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldıMersin'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İskender Doğan'dan dinlediğiniz şarkının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

İskender Doğan'dan dinlediğiniz şarkının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Leyleğin gagasıyla çıkardığı sese ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster

Leyleğin gagasıyla çıkardığı sese ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber