21.07.2020 - 11:16 | | DHA
Son dakika... Adana Adliyesi'nde silah sesleri! 3'ü çocuk çok sayıda yaralı var
Son dakika gelen habere göre; Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti. Yaralılar gelen ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.
Olay saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavganın duruşması öncesi taraflar adliye girişine geldi. X-Ray cihazına yakın bölgede A.G. ile yanındaki bir kişi, tabancasını çıkarıp davanın karşı tarafından bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-kızın yanı sıra adliye içerisindeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere taşıdı. A.G., yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Esenler'de bir dairenin kliması bomba gibi patladı!İstanbul Esenler’de Havaalanı Mahallesi bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katında bulunan dairenin kliması bomba gibi patladı. Patlama sesi birçok mahalleden duyulurken, alev topunun çıktığı patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.