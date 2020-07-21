Son dakika... Adana Adliyesi'nde silah sesleri! 3'ü çocuk çok sayıda yaralı var

Olay saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavganın duruşması öncesi taraflar adliye girişine geldi. X-Ray cihazına yakın bölgede A.G. ile yanındaki bir kişi, tabancasını çıkarıp davanın karşı tarafından bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-kızın yanı sıra adliye içerisindeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere taşıdı. A.G., yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.