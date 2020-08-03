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03.08.2020 - 16:46 | | AA

Son dakika... Adana'da kuyu faciası! 4 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Son dakika... Adana'da kuyu faciası! 4 kişi hayatını kaybetti

Ayrıntılar geliyor...

Yola çıkacaklar dikkat! Bakan Soylu uyardı...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum'da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bayramın arifesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisinde." dedi.
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