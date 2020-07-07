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07.07.2020 - 06:22 | | AA/İHA

Son dakika... Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre; Adana'da merkezli 4 ilde, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanması için helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Son dakika... Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Son dakika... Adanada merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliye ait adreslere özel harekat ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.

Son dakika... Adanada merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Son dakika... Adanada merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Son dakika... Adanada merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana'daki aramaların ardından gözaltına alınan 13 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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