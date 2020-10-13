Son dakika... Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 gözaltı

Feke’ye bağlı Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesinin Corten ve Otluk mahallelerindeki ormanlık alanlarda, 5 Ekim’de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, 8 hektar orman örtüsü zarar gördü. Soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla İ.C., E.K., O.G. ve H.Y.’yi gözaltına aldı.
Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.