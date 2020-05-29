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29.05.2020 - 17:45 | | FERİT ZENGİN

Son dakika... Afgan mülteci gasplarının arkasından Afgan çetesi çıktı!

İstanbul Bağcılar ve Sultangazi düzenledikleri adresleri yağmalayan ve geçen hafta Bağcılar'da girdikleri bir adreste gasp ettikleri bir kişiyi öldürerek cinayet işleyen 6 kişilik Afganistan uyruklu çete çökertildi.

Son dakika... Afgan mülteci gasplarının arkasından Afgan çetesi çıktı!

Ülkelerinde yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle çoğu kaçak yollarla yurda giriş yapan ve yine Bağcılar, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde yaşayan Afgan mültecilere yönelik bir süredir yaşanan gasp ve yaralama olayları çözüldü.

Yurda kaçak olarak giriş yapan ve yaşanan corona virüs salgını nedeniyle kaçaklara yönelik 2 aydır denetim ve geri göndermelerde yaşanan zorluğu fırsata çevirdi.

Kendileri gibi aynı ülkenin vatandaşı olan mağdurların adreslerini ortak tanıdıklar vasıtasıyla temin ettikleri ve 2 ay içerisinde 4 ayrı olayda 10’a yakın Afgan uyruklu mülteciyi gasp edip yaraladıkları belirlendi. Çete 22 Mayıs gecesi İnder J. ve Said Muhammed Shah K.nın birlikte kaldığı Bağcılar Yenigün mahallesinde bulunan evine yine baskın düzenledi.

Gece yarısı kullandıkları aynı yöntemle evin kapısını çalıp ortak tanıdıkların ismini vererek eve giren çete mensupları, bıçak çekerek evde bulunan İnder J. ile Said Muahmmed  Shah K.nı cep telefonlarını ve 500 TL parasını aldı. Afgan uyruklu çete, çıkan boğuşmada her ikisini de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Said Muhammed Shah K. hayatını kaybederken, ağır yaralanan İnder J. nin ihbarıyla araştırma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri yaptıkları bir haftalık çalışma sonrasında güvenlik kamera görüntülerinden önce eşkallerine ardından kimliklerine ulaştığı.

Meraç A.(21) Gulala N.(21) Nevid M. (20)Tarık T. (20) Ehsan E.(19) ve Osman G.(21) isimli çete mensupları yakalayarak gözaltına aldı. Yaşları 19 ile 21 arasında değişen 6 şahısın organize bir şekilde hareket edip gasp ve yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan sorgulama ve araştırmalarda 4 Nisan 2020 ile 9 Mayıs 2020 tarihlerinde yine Bağcılar’da, 23 Mayıs 2020 gecesi ise Sultangazi ilçelerinde 10’a yakın Afganistanlı mültecinin gasp ve yaralama olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Baskın yaptıkları mülteci evlerinde gasp ettikleri mağdurlarını polise şikayette bulunmaları halinde ölümle tehdit ettikleri belirlenen ve paralarla birlikte gasp ettikleri cep telefonlarını daha sonradan sattıkları anlaşılan çetenin, mahkemeye sevk edilen 6 üyesi de tutuklandı.

Camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındıCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor.
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