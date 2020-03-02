Son dakika haberler: Roketli saldırıdan acı haber! Bir şehit... Teröristler kıstırıldı

Son dakika haberine göre, İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

ŞEHİT HABERİ GELDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.





BAKAN AÇIKLADI: TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara’dan alarak Ağrı’ya hareket etti" denildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ARAMA TARAMA YAPAN ASKER PATLAMADA YARALANDI



Öte yandan roketli saldırının ardından bölgede tarama faaliyeti yapan 1 askerin, teröristlerce önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.Durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALI ASKER AMELİYATA ALINDI

Saldırıda yaralanan bir uzman çavuş askeri helikopterle Doğubayazıt'tan Erzurum'a gönderildi. Yaralı uzman çavuşu taşıyan helikopter Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Yaralı asker buradan kara ambulansına alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı uzman çavuş ameliyata alındı.

NÖBET DEĞİŞİMİNDE OLMUŞ

Ağrı Valiliği'nden de saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısında görev yapan personelimizin nöbet değişimi için Doğubayazıt’dan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırı sonucu aracın ön tekerleği isabet almış bu sebeple karayolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmektedir" denildi.