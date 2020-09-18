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18.09.2020 - 10:30 | | DHA

Son dakika! Aile Bakanlığı'ndan Halil Sezai açıklaması

Son dakika haberlerine göre; Aile Bakanlığı Hüseyin Meriç'in Halil Sezai tarafından darbedilmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir.  Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

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Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

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