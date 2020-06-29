MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!
ABONE OL
29.06.2020 - 13:36 | | DHA

Son dakika... AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Diyarbakır’ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, 2 kişi tarafından gece molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Binada hasar oluşurken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Son dakika... AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!

Olay, gece saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik 2 kişi, molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Parti binasında saldırı nedeniyle hasar oluşken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar, sokağı kapatıp nişan yaptılarKoronavirüs uyarılarına rağmen hafta sonu İstanbul'da manzara yine değişmedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!

Son dakika... AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Define hayali ölüme götürdü

Define hayali ölüme götürdü

Sıradaki Haber