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09.05.2020 - 12:55 |

Son dakika! Akdeniz'de deprem! Büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de Girit açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilerine göre Akdeniz'de Girit'in güneydoğusu açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü. 

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor. Aynı bölgede 2 Mayıs'ta 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Son dakika Akdenizde deprem Büyüklüğü...

Güvenlik görevlisi şok sözlerle tehdit etti! "Hepsini mermi manyağı yapacağım..."Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.
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