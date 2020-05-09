Son dakika! Akdeniz'de deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilerine göre Akdeniz'de Girit'in güneydoğusu açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü.

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor. Aynı bölgede 2 Mayıs'ta 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.