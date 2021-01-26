MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! AKOM'dan kar uyarısı
ABONE OL
26.01.2021 - 15:56 | | DHA

Son dakika! AKOM'dan kar uyarısı

AKOM verilerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor.

Son dakika! AKOM'dan kar uyarısı

İBB, AKOM'dan yarın İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Verilere göre güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15°C olan sıcaklıklar, 8 ile 12 °C birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor." AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 °C daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.

    Bursa'da şiddetli lodos çatıları uçurdu!Bursa'da etkili olan şiddetli lodos bir çatıyı uçurdu. 5 aracın üzerine düşen çatının o anları kameralara kaydedildi. Yoldan geçen bir vatandaş ise çatıdan düşen parça ile yaralandı. Öte yandan yoldan geçen bir vatandaş, çatının altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. İşte Bursa'daki lodos anına ilişkin görüntüler...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama:

    Son dakika! İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama:

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet