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18.09.2020 - 09:09 | | DHA

Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza

Gelen bir son dakika haberine göre; Aksaray- Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.

Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza

Detaylar birazdan...

Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
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