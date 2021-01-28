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28.01.2021 - 16:10 |

Son dakika! Alımı da satışı da yasak! Baskında ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine baskın düzenledikleri müştemilatta çok sayıda alımı ve satımı yasaklanmış hayvan ele geçirdi.

Son dakika! Alımı da satışı da yasak! Baskında ortaya çıktı

Damla GÜLER / milliyet.com.tr

Yapılan operasyonda 2 adet savanma monitör, 4 adet cüce monitör (varan), 2 adet varanüs glauerti, 10 adet pacman kurbağası, 5 adet terribilis kurbağası, 2 adet yetişkin taç geko, 9 adet taç yavru geko, 2 adet amazon süt kurbağası, 3 adet tinçtorius kurbağası, 1 adet yeşil ağaç gekosu olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi.

Son dakika Alımı da satışı da yasak Baskında ortaya çıktı

Müştemilatta yakalanan bir kişi hakkında “nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Son dakika Alımı da satışı da yasak Baskında ortaya çıktı

Bodrum’da fırtına ve dolu kabusuMuğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.
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