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09.10.2020 - 14:37 |

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!

Gelen bir son dakika haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 14 Ekim Çarşamba günü Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ile "Doğu Akdeniz", "Libya" ve "Ermenistan'ın saldırganlığı" konularını ele aldı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın ve GKRY'nin maksimalist yaklaşımlarla AB'yle ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile de görüştü.

 

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Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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