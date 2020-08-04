Son dakika... Almanya'dan Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

Almanya, böylelikle Türkiye’deki bu bölgelere gidecek tatilcilere yeşil ışık yaktı.

Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı.

Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

Türkiye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yoğun çaba sarf etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen ay başkent Berlin’de mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğlayı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğlayı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.

#Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı.#Türkiye olarak "Sağlıklı Turizm Sertifika Programı" ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 4, 2020

EGELİ TURİZMCİLER SEVİNDİ

Almanya'nın Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması Egeli turizmcileri sevindirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki önemine değinen Gencer, "Bu kararla turizmcinin bayramı devam ediyor. Umarım turizm sektöründe pandemi nedeniyle açılan yaralar biraz olsun kapanır." dedi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de Türkiye'siz bir Avrupa ve dünya turizmcinin olmayacağına dikkati çekerek "Kültür ve Turizm Bakanımızın çok büyük bir başarısı. Sağlık Bakanlığımızın büyük bir başarı. Bugün İspanya'ya turist gönderilmezken Türkiye'ye gönderilmesi, Türk turizmine ve sağlık sektörüne olan güvenin göstergesidir. Bundan sonra da tüm Avrupa'nın Türkiye'ye uçuşları serbest bırakacağını gösteriyor. Bu turizm ve sağlık sektörümüzün zaferidir." diye konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise kararın hem Türk turizmi hem de Çeşme için büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.