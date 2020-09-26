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26.09.2020 - 17:03 |

Son dakika! Anadolu Hisarı'nda yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre; Beykoz Anadolu Hisarı'da yangın çıktı. Olay yerine helikopter ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Son dakika! Anadolu Hisarı'nda yangın!

İstanbul, Anadolu Hisarı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken helikopter de havadan müdahale etti.

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