26.09.2020 - 17:03 |
Son dakika! Anadolu Hisarı'nda yangın!
Gelen bir son dakika haberine göre; Beykoz Anadolu Hisarı'da yangın çıktı. Olay yerine helikopter ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.
İstanbul, Anadolu Hisarı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.
Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken helikopter de havadan müdahale etti.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.