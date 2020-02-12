Son dakika: Ankara, Kayseri, Sivas, Bitlis, Rize, Niğde, Nevşehir, Bayburt, Bingöl, Van'da okullar tatil mi? 13 Şubat yarın okullar tatil olacak mı?

Olumsuz hava şartlarının yaşandığı illerde öğrenciler, arayışa koyuldu. Yaşadığı şehrin valiliğinden yapılacak açıklamayı merakla bekeleyen öğrenci ve veliler, yarın okullar tatil mi öğrenmek istiyor. Şiddetli kar yağışının etkili olduğu şehirlerden haber geldi. Peki hangi illerde yarın okullar tatil oldu? 13 Şubat 2020 Perşembe günü okullar tatil mi? İşte Ankara, Kayseri, Sivas, Bitlis, Rize, Niğde, Nevşehir, Van şehirleri hakkında bilinmesi gerekenler...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT PERŞEMBE)

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği'nden son dakika duyuru

"Olumsuz hava şartları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12.02.2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİTLİS'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği'nden son dakika duyuru

"Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve Merkeze bağlı köylerde 13 ve 14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri eğitime (2) gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 ve 14 Şubat Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt Valiliği'nden son dakika duyuru

Eğitim – öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13.02.2020 Perşembe günü il genelindeki tüm resmî ve özel kreşler, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de de olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe günü okullar resmi tatil edildi.

ANKARA, KAYSERİ, SİVAS, RİZE, NİĞDE, NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara, Kayseri, Sivas, Rize, Niğde, Nevşehir'de okulların tatil olmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika tatil haberlerine bir yenisi eklendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.