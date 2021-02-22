22.02.2021 - 09:27 | | DHA
Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! 14 kişi yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; Ankara İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.
Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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