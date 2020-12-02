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02.12.2020 - 10:43 | | DHA

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara’da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 18 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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