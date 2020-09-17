MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar
ABONE OL
17.09.2020 - 09:26 | | DHA

Son dakika... Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda tespit edilen 19 Irak uyruklu şüpheliden 16'sı yakalandı

Son dakika... Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 19 kişiden 16'sı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

    Babasını hastaneye getiren gencin başına silah doğrulttuAdana’da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Esenyurt’ta değnekçi terörü! İş yeri bastılar

    Esenyurt’ta değnekçi terörü! İş yeri bastılar

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de mi? Okullar hangi sınıflara açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak?

    Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de mi? Okullar hangi sınıflara açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak?

    Sıradaki Haber