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22.06.2020 - 13:41 | | DHA

Son dakika! Ankara'da eğitim uçağı düştü

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Son dakika! Ankara'da eğitim uçağı düştü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak." ifadeleri yer aldı.

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