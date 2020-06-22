22.06.2020 - 13:41 | | DHA
Son dakika! Ankara'da eğitim uçağı düştü
Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak." ifadeleri yer aldı.