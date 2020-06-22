Son dakika! Ankara'da eğitim uçağı düştü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak." ifadeleri yer aldı.