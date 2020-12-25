Son dakika... Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 17 şüphelinin 25.12.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

'SINAV ÇALIŞMA EVLERİ'NDE 21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başkentteki sınav çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Ankara'daki sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.