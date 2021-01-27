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27.01.2021 - 09:10 | | DHA

Son Dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında emekli tuğgeneraller de var

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i sivil 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Son Dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında emekli tuğgeneraller de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu, 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 4 şüphelinin FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi. 4 şüphelinin, Ankara ve daha önce görev yaptıkları illerde kontörlü sabit hatları ile örgütün sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

 

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