Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Hücre evinde yakalandılar

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) ait 2 gaybubet evine düzenlenen operasyonda, firari 1. sınıf emniyet müdürü Abdullah E. ve akademisyen Gözde Ö. gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü Abdullah E'nin Etimesgut ilçesinde örgüte ait gaybubet evinde saklandığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari emniyet müdürünü saklandığı hücre evinde yakaladı.

FETÖ tarafından "sadakati ve bağlılığı en üst seviyede" olarak kodlanan ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen zanlının, yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek, örgütteki sorumlularıyla bu şekilde irtibat kurduğu belirlendi.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÖRGÜT EVİ

Firari FETÖ mensubunun, yüksek güvenlikli ve kameralarla donatılmış olması nedeniyle gaybubet evinde kaldığı tespit edildi.

Deşifre olmamak için ailesi de dahil kimseyi kaldığı eve getirmediği öğrenilen zanlının, eve farklı saatlerde girip çıktığı, tanınmamak için kıyafet değiştirdiği, aylık erzak alışverişi yaparak mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı öğrenildi.

FİRARİ AKADEMİSYEN LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI

Organize Suçlar ekiplerince örgütün başka bir gaybubet evine düzenlenen ikinci operasyonda ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan aranma kaydı bulunan, ByLock kullanıcısı eski akademisyen Gözde Ö. gözaltına alındı.

Zanlının Çankaya ilçesinde yakalandığı örgüte ait hücre evinin yüksek güvenlikli olduğu ve çevresinin kameralarla izlendiği belirtildi.

FETÖ üyesi firari akademisyenin de saklandığı evde örgütten aldığı talimat doğrultusunda Abdullah Ö. ile aynı yöntemleri kullandığı tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

25 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları tespit edilen, haklarında ifade ve teşhis tutanağı bulunan ve HTS analiz çalışmaları sonucunda ByLock kullandıkları belirlenen örgütün emniyet yapılanması içerisindeki 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, daha önce kamu görevinden çıkarılan şüphelilerden 1'inin 1. sınıf, 2'sinin 3. sınıf emniyet müdürü, 2'sinin emniyet amiri, 3'ünün komiser, 5'inin komiser yardımcısı, 12'sinin ise polis memuru olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların 8 ilde devam ettiği belirtildi.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.