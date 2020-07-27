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27.07.2020 - 17:45 | | DHA

Son dakika... Ankara'da korkutan yangın! Vali'den flaş açıklama...

Son dakika gelen habere göre; Ankara Söğütözü Mahallesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans bölgeye sevk edildi. Öte yandan gelen bir diğer son dakika haberine göre ise; plazada çalışanların tahliye edildiği bildirildi. Ankara Valisi yangının kontrol altına aldığını duyurdu.

Ankara'da iş merkezinde yangından ilk görüntüler
Ankara'da iş merkezinde yangından ilk görüntüler
Ankara'da iş merkezinde yangından ilk görüntüler
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Ankara'dan son dakika haberine geldi. Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin devam ettiği yangında plazada çalışanların da tahliye edildiği bildirildi.

Bu arada binadan kopan parçaların etrafa yayıldığı da gelen bilgiler arasında.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ankara Valisi Vasip Şahin yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına şahit olduklarını belirten Şahin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların, itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.

Ekiplerin, "binanın içinde kalan birileri var mı?" diye arama yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda."

 

Son dakika... Ankarada korkutan yangın Validen flaş açıklama...

Son dakika... Ankarada korkutan yangın Validen flaş açıklama...

Vali Şahin'den yangın açıklamasıAnkara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
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