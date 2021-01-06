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06.01.2021 - 15:53 | | İHA

Son dakika! Ankara’daki kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara’nın Mamak ilçesinde silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Tekin’in katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika! Ankara’daki kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan A. (26) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Gökhan A., olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Zanlı, polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Gökhan A., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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