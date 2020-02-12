MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Anne ve babasını siyanürle öldüren Mahmut Can Kalkan hakkında karar!
ABONE OL
12.02.2020 - 13:43 | | AA

Son dakika... Anne ve babasını siyanürle öldüren Mahmut Can Kalkan hakkında karar!

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de, siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan hakkında "psikotik bozukluk" teşhisi konuldu. Sanık Kalkan verdiği önceki ifadelerinde sıkça söz ettiği 'kırmızı gözlü süper kahraman' ile aynı koğuşta kaldıklarını söylemişti.

Son dakika... Anne ve babasını siyanürle öldüren Mahmut Can Kalkan hakkında karar!

Son dakika haberine göre, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanan Kalkan hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, Kalkan'ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yatarak müşahade altında tutulduğu ve yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde "psikotik bozukluk" teşhisi konulduğu belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Böyle anlattı: 'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, mekanik sesli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Siyanür dehşetinde yeni ifade! Babam yaşıyor mu?
Kavgaya alışveriş yapan sivil polis müdahale etti!İstanbul Esenyurt'ta Suriyeliler arasında çıkan kavgaya o sırada sokakta alışveriş yapan sivil polis memuru müdahale etti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meftune malzemeleri ve yapılışı | Kolay Meftune tarifi

Meftune malzemeleri ve yapılışı | Kolay Meftune tarifi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Zorla senet imzalatıyorlardı

Zorla senet imzalatıyorlardı

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Sıradaki Haber