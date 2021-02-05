Son dakika... Arda Turan 7 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacak!

Sarıyer’deki bir gece kulübünde 10 Ekim 2018’de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında kavga çıkmış ve Turan hakkında dava açılmıştı. İstanbul İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonunda Arda Turan hakkında Özlem Şahin’e yönelik “cinsel taciz” suçundan beraat kararı vermiş, “korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”, “ruhsatsız silah bulundurmak” ve “kasten yaralama” suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Verilen karara Berkay Şahin’in avukatları, “cinsel taciz” yönünden itiraz edince, itirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi kararın bozulmasın hükmetmişti. Kararda Arda Turan’ın “cinsel taciz” suçundan da cezalandırılması istenirken, olayın tanığı olan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez’in tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.

BURAK YILMAZ TANIK OLARAK DİNLENECEK

İstinaf Mahkemesi’nin kararının ulaştığı İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi bozma kararını inceleyerek 7 Nisan 2021 tarihine duruşma günü verdi. Futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez’in de ilk duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, Arda Turan’a tebligat göndererek ilk duruşmada hazır bulunmasını istedi.