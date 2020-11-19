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19.11.2020 - 11:39 | | İHA

Son dakika... Ardahan'da 3 köy karantinaya alındı!

Koronavirüs vakalarının gittikçe yoğunlaşması nedeniyle Ardahan'da 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Son dakika... Ardahan'da 3 köy karantinaya alındı!

Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köyleri karantinaya alındı. Karantina kapsamında, söz konusu 3 köye giriş ve çıkışlarda kolluk kuvvetlerince önlem alınacağının belirtildiği açıklamada, umuma açık her yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin 3 köyde durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

 

Iota Kasırgası yıkıp geçiyorYollar ve köprüler yıkıldı, havalimanındaki uçakların videosu sosyal medyayı sarstı. On binlerce insan evini terk etti, onlarca ölü var ve yetkililerin yaptığı yeni uyarı kıyamet habercisi gibi.
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