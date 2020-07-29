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29.07.2020 - 17:34 | | DHA

Son dakika... Arnavutköy'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

Son dakika... Arnavutköy'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgârın etkisiyle yayılırken, tarlanın biçilmiş olduğu ve anızın yandığı öğrenildi.

 

İstanbul Sultanbeyli'de kadına işkence!İstanbul Sultanbeyli’de eşiyle anlaşamaması üzerine evi terk edip ailesiyle yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Ceylan Y.'nin kocası, üç kardeşi ve amcası tarafından elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, tutuklu koca Ersin Y. ve ağabeyi Burhan Y.ile kardeşleri Ali ve Dilek Y. ve amcası Sait Y. hakkında "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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