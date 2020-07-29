Son dakika... Arnavutköy'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgârın etkisiyle yayılırken, tarlanın biçilmiş olduğu ve anızın yandığı öğrenildi.